Лидеры Северо-Балтийской восьмерки заявили о поддержке Украины после саммита на Аляске

Лидеры государств Северо-Балтийской восьмерки заявили, что главе Кремля Владимиру Путину "нельзя доверять", а также заверили в своей поддержке Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении лидеры государств Северно-Балтийской восьмерки подчеркнули, что остаются "непоколебимыми в своей поддержке Украины и усилий, в частности президента Трампа, направленных на прекращение агрессивной войны России против Украины".

"Для достижения справедливого и прочного мира следующий шаг должен быть сделан вместе с Украиной. Только Украина может принимать решения относительно своего будущего. Никаких решений относительно Украины без Украины, и никаких решений относительно Европы без Европы", – подчеркнули они.

Страны-подписанты отметили: "опыт показывает, что Путину нельзя доверять".

"В конечном счете, именно Россия несет ответственность за прекращение своих грубых нарушений международного права. Агрессия и имперские амбиции России являются основными причинами этой войны", – подчеркнули они.

Лидеры восьми стран отметили, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо прекращение огня, а также надежные гарантии безопасности для Украины.

"Мирное соглашение требует твердых и конкретных обязательств трансатлантических партнеров по защите Украины от любой агрессии в будущем. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности. Не следует налагать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с другими странами. Россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО", – подчеркнули они.

Также страны озвучили требование к РФ немедленно вернуть детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских заключенных.

Они подчеркнули, что продолжат вооружать Украину и усиливать оборону Европы, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России.

"Пока Россия будет продолжать убивать, мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России. Мы твердо стоим на позиции неизменной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", – подытожили они.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров государств Северо-Балтийской восьмерки за поддержку.

"Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это осложняет ситуацию", – заявил он.

Как сообщалось, Трамп заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Также известно, что в понедельник, 18 июля, Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".