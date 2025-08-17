ЗМІ: у готелі на Алясці знайшли документи Держдепу щодо саміту Трампа і Путіна

У готелі Captain Cook в Анкориджі, що на Алясці, знайшли у загальнодоступному принтері документи з маркуванням Державного департаменту США.

Про це повідомляє Національне громадське радіо (NPR) США, пише "Європейська правда".

Близько 9-ї ранку в п'ятницю, 15 серпня, троє гостей готелю "Hotel Captain Cook", чотиризіркового готелю, розташованого за 20 хвилин від бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, де зібралися лідери США і Росії, знайшли документи, залишені в одному з готельних принтерів.

NPR переглянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей. Вісім сторінок, які, судячи з усього, були підготовлені співробітниками США і випадково залишені, містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників уряду США.

На першій сторінці було розкрито порядок зустрічей на 15 серпня, включно із конкретними назвами кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також було розкрито, що Трамп мав намір подарувати Путіну урочистий подарунок.

"Президент США президенту Путіну. Статуетка американського білоголового орла", – йдеться у документі.

На сторінках 2–5 документів були вказані імена та номери телефонів трьох співробітників США, а також імена 13 офіційних американських і російських осіб. У списку були наведені фонетичні транскрипції імен усіх російських чоловіків, які мали бути присутніми на саміті, включно із "Mr. President POO-tihn" (Президент Путін).

На сторінках 6 та 7 було описано, як буде подано обід на саміті і для кого. Меню, додане в документи, вказувало, що обід буде проведено "на честь його високоповажності Владіміра Путіна".

За схемою розміщення гостей, Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду.

Трамп мав бути оточений шістьма посадовцями: з правого боку – держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом і главою адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, а з лівого – міністром фінансів Скоттом Бессентом, міністром торгівлі Говардом Лутніком і спеціальним посланником з питань миротворчих місій Стівом Віткоффом.

Путін мав сидіти поруч зі своїм міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим та Юрієм Ушаковим.

Під час саміту в п'ятницю обід, судячи з усього, було скасовано. Але, як свідчать документи, це мав бути простий обід із трьох страв. Після зеленого салату світові лідери мали скуштувати філе міньйон та олімпійський палтус. На десерт подавали крем-брюле.

Фото: NPR

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які очільник Кремля Владімір Путін висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Також писали, що перша леді США Меланія Трамп передала Путіну через президента США Дональда Трампа лист, у якому закликала очільника Кремля "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".