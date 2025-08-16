Трамп каже, що домовився з Путіним про обмін територіями: "Зеленський має це прийняти"

Президент Дональд Трамп оголосив, що досяг з Путіним принципової домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією, і він бачить шанс, що Україна відмовиться від такої угоди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News після переговорів з Путіним у Анкориджі.

Інтерв'ю ведучому Шону Генніті відбулося у кімнаті для переговорів, де перед тим Трамп зустрічався із Путіним, відразу після прес-конференції, на якій Трамп і Путін відмовилися відповідати на запитання журналістів. Натомість президент США обрав спілкування із лояльним йому телеведучим.

У цьому інтерв'ю Трамп кілька разів наголосив, що тепер головне питання – щоби Україна прийняла ті домовленості яких він досяг із Путіним.

"Україна має погодитися, і президент Зеленський має погодитися", – заявив він, не уточнюючи суть домовленостей. "Зараз це питання перш за все до президента Зеленського, щоби це (мирна угода – ЄП) відбулося, а також до певної міри європейських націй… Є добрий шанс, що це станеться", – додав президент.

Трамп не заходів сам називати домовленості, які здатні викликати проблеми у їхньому схваленні Україною, але телеведучій уточнив, чи коректна його інформація про цей складний пункт. "Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО", – описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.

"Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань по суті домовилися, дуже домовилися… Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні"", – заявив він.

Трамп оцінив можливість укладення угоди як "50 на 50" та окремо повідомив, який сигнал він надішле Володимиру Зеленському під час розмови з ним. "Погодьтеся на угоду. Ви маєте укласти Угоду. Росія – це велика сила. Вони (українці – ЄП) ні, хоча у них дуже добрі солдати і добра зброя, яку ми надали", – описав Трамп те, що скаже президенту України.

У інтерв'ю не пролунало жодної деталізації щодо обсягів та обрисів цього "обміну територіями. Раніше Зеленський наголошував, що питання територій визначене в конституції України.

Як розповідала "Європейська правда", у Європі лунають скептичні оцінки щодо переговорів. Німецький дипломат Ішингер заявив, що Путін переміг на переговорах з Трампом. Чеський очільник МЗС нагадав Трампу про Мюнхен-1938 на початку зустрічі з Путіним.

При цьому Дональд Трамп каже, що прямує на Аляску не для того, щоб вести переговори від імені України.