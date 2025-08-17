ЗМІ розкрили, що Меланія Трамп написала Путіну у своєму листі

Перша леді США Меланія Трамп передала очільнику Кремля Владіміру Путіну через президента США Дональда Трампа лист, у якому закликала Путіна "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Копію листа опублікувало Fox News, пише "Європейська правда".

Меланія Трамп написала "лист миру" Путіну, в якому сказала йому, що "настав час". Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Одразу після отримання листа Путін прочитав його в присутності американських і російських делегацій.

У тексті листа перша леді наголосила, що у кожної дитини, незалежно від країни походження чи соціального статусу, "однакові мрії – про любов, можливості й захист від небезпеки"

"Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, відповідальність за майбутнє наших дітей виходить за межі комфорту декількох людей", – звернулася вона до Путіна.

"Безперечно, ми повинні прагнути створити гідний світ для всіх, щоб кожна душа могла прокинутися в мирі, а майбутнє було надійно захищене. Проста, але глибока концепція, пане Путіне, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою – невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології", – йдеться у її листі.

Вони заявила, що у сучасному світі "деякі діти змушені приховувати тихий сміх, не торкаючись темряви, що оточує їх, – це мовчазний опір силам, які можуть забрати їхнє майбутнє".

"Пане Путіне, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за межі всіх людських розділень, і ви, пане Путіен, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера сьогодні", – написала вона.

Фото: Fox News

Раніше президент США заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

Про вплив Меланії почали говорили після пресконференції в Овальному кабінеті 14 липня, коли Трамп розповідав про особливості своїх розмов з російським правителем.

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог минулого місяця казав, що США вимагатимуть повернення українських дітей, викрадених росіянами.

У липні в Раді Європи зауважили, що деякі дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям.