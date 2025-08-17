Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висував на Алясці

Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які очільник Кремля Владімір Путін висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про ці вимоги Reuters розповіли обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Росія "відмовиться від невеликих окупованих територій України", а Київ "віддасть частину своїх східних земель, які Москва не змогла захопити", згідно з "мирними пропозиціями", обговореними Путіним і Трампом на саміті на Алясці.

Ця інформація з'явилася на наступний день після зустрічі Трампа і Путіна на авіабазі в Алясці.

Два співрозмовника, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні питання, заявили, що їхня інформація про пропозиції Путіна базується переважно на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і зазначили, що вона не є повною.

За їхніми словами, пропозиція Путіна виключала припинення вогню до досягнення "всеосяжної угоди".

За пропонованою Росією угодою, Київ має "повністю вивести свої війська з Донецької та Луганської областей" в обмін на "зобов'язання" Росії "заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях".

Також за словами співрозмовників, Росія "готова повернути порівняно невеликі ділянки української території, які вона окупувала в Сумській та Харківській областях".

Співрозмовники стверджують, що за їхньою інформацією, російський лідер також прагне, "як мінімум, офіційного визнання суверенітету Росії над Кримом", який Москва окупувала у 2014 році.

Незрозуміло, чи це означає визнання з боку уряду США чи, наприклад, усіх західних держав і України.

Також Путін очікує скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Однак співрозмоники не змогли сказати, чи стосується це санкцій США, а також європейських санкцій.

Україна також не зможе приєднатися до військового альянсу НАТО, хоча Путін, "здається, готовий надати Україні певні гарантії безпеки", зазначили співрозмовники. Вони додали, що поки що незрозуміло, що це означає на практиці.

Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови в окремих регіонах України або на всій її території, а також права Російської православної церкви на вільну діяльність.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".