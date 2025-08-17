Білий дім відкинув інформацію в ЗМІ щодо документів Держдепу, які знайшли у готелі на Алясці

Білий дім відкинув повідомлення Національного громадського радіо (NPR) США про те, що співробітники Державного департаменту залишили інформацію про графік саміту в Алясці у загальнодоступному принтері в готелі.

Про це пише ABC News, передає "Європейська правда".

Після того, як Національне громадське радіо опублікувало повідомлення про те, що документи про саміт на Алясці були знайдені у загальнодоступному принтері в готелі перед зустріччю президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Владіміра Путіна, Білий дім назвав це "смішним".

"Смішно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через такий самопроголошений "журналістський розслідування" ніхто не сприймає їх серйозно, і завдяки президенту Трампу вони більше не фінансуються за рахунок платників податків", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Зазначимо, агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які очільник Кремля Владімір Путін висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Також писали, що перша леді США Меланія Трамп передала Путіну через президента США Дональда Трампа лист, у якому закликала очільника Кремля "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".