ЗМІ: лідери Італії та Франції приєднаються до делегації в Білий дім

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні візьме участь у перемовинах президентів Україні та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

Про це пише Sky News із посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда".

За інформацію видання, на зустрічі Трампа та Зеленського буде присутня прем'єр-міністерка Італії.

ОНОВЛЕНО О 13:40. За даними видання, до делегації також долучиться президент Франції Емманюель Макрон.

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн також має намір бути присутня у Вашингтоні 18 серпня. Також "ЄвроПравда" повідомляла про те, що буде присутній також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва. Мова йде про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.