СМИ: лидеры Италии и Франции присоединятся к делегации в Белый дом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в переговорах президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда".

По информации издания, на встрече Трампа и Зеленского будет присутствовать премьер-министр Италии.

ОБНОВЛЕНО В 13:40. По данным издания, к делегации также присоединится президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен также намерена присутствовать в Вашингтоне 18 августа. Также "ЕвроПравда" сообщала о том, что будет присутствовать также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева. Речь идет о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.