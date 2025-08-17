ЗМІ: Європа хоче направити "групу підтримки" на зустріч Зеленського і Трампа

Європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа своїх "важковаговиків" для підтримки Києва.

Про це пише Politico із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як пише видання, європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб запобігти конфлікту в Овальному кабінеті (детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою).

За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, планується відправити принаймні одного "з улюблених співрозмовників" Трампа, президента Фінляндії Александра Стубба, разом із Зеленським, коли той приїде до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч із Трампом.

Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким спалахам конфлікту між Трампом і Зеленським та переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який підтримує тісні стосунки з Трампом, також може відвідати Вашингтон, за словами одного з обізнаних співрозмовників.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".