Мерц у понеділок також летить у США на зустріч Трампа й Зеленського

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, разом з іншими європейськими лідерами, візьме участь у перемовинах президентів Україні та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у прес-службі федерального уряду Німеччини з посиланням на речника Штефана Корнеліуса.

"Федеральний канцлер Фрідріх Мерц у понеділок вирушає до Вашингтона для політичних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими главами держав та урядів", – повідомив Корнеліус.

В уряді Німеччини уточнили, що метою поїздки є "обмін інформацією з президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці".

"Канцлер Мерц обговорить з главами держав та урядів статус мирних зусиль та підкреслить зацікавленість Німеччини у швидкому досягненні мирної угоди в Україні", – наголосив речник німецького уряду.

Як повідомляла "Європейська правда", у неділю, 17 серпня, президент Зеленський прибуде до Брюсселя, де проведе перемовини з президенткою фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також має намір бути присутня у Вашингтоні 18 серпня.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва. Мова йшла початково про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".