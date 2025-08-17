Путін розказав Лукашенку про результати переговорів з Трампом

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко і глава Кремля Владімір Путін у телефонній розмові в неділю поговорили про зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це повідомив наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого", пише "Європейська правда".

Лукашенко і Путін "обговорили ситуацію в регіоні з урахуванням переговорів, що відбулися на Алясці. Російський лідер детально поінформував білоруського колегу про результати минулого Саміту Росія – США", – йдеться у повідомленні.

Як відзначається, також Лукашенко і Путін торкнулися в розмові окремих питань двосторонніх білорусько-російських відносин.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з Путіним на Алясці Трамп провів свою першу телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

За його словами, вони обговорювали звільнення ще 1300 ув'язнених з білоруських в’язниць.

У Білорусі стверджують, що Трамп нібито прийняв запрошення Лукашенка приїхати до Мінська з родиною.