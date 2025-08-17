Путин рассказал Лукашенко о результатах переговоров с Трампом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин в телефонном разговоре в воскресенье обсудили встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", пишет "Европейская правда".

Лукашенко и Путин "обсудили ситуацию в регионе с учетом переговоров, состоявшихся на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита Россия – США", – говорится в сообщении.

Как отмечается, также Лукашенко и Путин затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.

Напомним, накануне встречи с Путиным на Аляске Трамп провел свой первый телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

По его словам, они обсуждали освобождение еще 1300 заключенных из белорусских тюрем.

В Беларуси утверждают, что Трамп якобы принял приглашение Лукашенко приехать в Минск с семьей.