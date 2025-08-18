МЗС Польщі: треба тиснути на агресора, а не жертву агресії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час відеоконференції "коаліції рішучих" 17 серпня наголосив на необхідності тиснути на агресора, а не на жертву агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Відеоконференція відбулася під головуванням президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн за участю лідерів європейських країн – прем'єр-міністрів та президентів, а темою обговорення мали стати наступні етапи мирних переговорів щодо війни в Україні.

Польщу представляв глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський.

"Закінчилася зустріч західної коаліції рішучих до України напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для того, щоб настав мир, треба тиснути на агресора, а не на жертву агресії", – написав Сікорський у Х у неділю до 17:00.

"Важливим у цій зустрічі було те, що всі ці лідери, а їх було дуже багато, загалом 33 країни, включаючи такі далекі країни, як Японія та Нова Зеландія, висловили підтримку всім мирним ініціативам і погодилися з гаслом президента Трампа про те, що ми повинні домогтися "припинення вбивств", – розповів журналістам про зустріч Павел Вронський, речник Міністерства закордонних справ Польщі.

Він підкреслив, що переговори про мир не можуть вестися "під падаючі бомби".

"Будь-яка форма припинення вогню, припинення і відмова від вогню, є – на думку учасників "коаліції рішучих" – умовою початку будь-яких мирних переговорів", – підкреслив речник МЗС.

"Серед учасників цього зібрання є глибоке переконання, що не можна змішувати порядки і треба пам'ятати, хто є агресором, а хто жертвою цієї агресії, і кого треба підтримувати в першу чергу, а на кого треба тиснути", – сказав Вронський.

Він підкреслив, що Польща та інші країни очікують ефективного тиску на агресора, тобто Росію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.