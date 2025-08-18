Став відомим розклад переговорів Трампа і Зеленського

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за Києвом.

Розклад оприлюднило видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес, пише "Європейська правда".

Оприлюднений розклад свідчить, що переговори між Зеленським та Трампом розпочнуться о 20:15 за Києвом й триватимуть близько години.

Вже о 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.

Screenshot: Roll Call

Звернемо увагу, що 18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.

Читайте також: Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці з господарем Кремля