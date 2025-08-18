Президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.

Про це стало відомо із його соцмереж, передає "Європейська правда".

Зеленський повідомив про те, що прибув до Вашингтона, а також подякував Трампу за запрошення.

"Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим", – наголосив він.

Він нагадав про помилки минулих років, коли Україну "змусили віддати Крим і частину Донбасу", та про те, що "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.

"Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала", – заявив Зеленський.

Український президент висловив сподівання, що сила України, Європи та США примусить Росію до справжнього миру.

Як відомо, разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Путін на саміті на Алясці погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

Зеленський заявив у неділю, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 18 серпня.