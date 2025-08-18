МИД Польши: надо давить на агрессора, а не жертву агрессии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время видеоконференции "коалиции решительных" 17 августа отметил необходимость давить на агрессора, а не жертву агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Видеоконференция состоялась под председательством президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с участием лидеров европейских стран – премьер-министров и президентов, а темой обсуждения должны были стать следующие этапы мирных переговоров по войне в Украине.

Польшу представлял глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

"Закончилась встреча западной коалиции решительных к Украине накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для того, чтобы наступил мир, надо давить на агрессора, а не на жертву агрессии", – написал Сикорский в Х в воскресенье до 17:00.

"Важным в этой встрече было то, что все эти лидеры, а их было очень много, всего 33 страны, включая такие далекие страны, как Япония и Новая Зеландия, выразили поддержку всем мирным инициативам и согласились с лозунгом президента Трампа о том, что мы должны добиться "прекращения убийств", – рассказал журналистам о встрече Павел Вронский, представитель Министерства иностранных дел Польши.

Он подчеркнул, что переговоры о мире не могут вестись "под падающие бомбы".

"Любая форма прекращения огня, прекращение и отказ от огня, является – по мнению участников "коалиции решительных" – условием начала любых мирных переговоров", – подчеркнул спикер МИД.

"Среди участников этого собрания есть глубокое убеждение, что нельзя смешивать порядки и надо помнить, кто является агрессором, а кто жертвой этой агрессии, и кого надо поддерживать в первую очередь, а на кого надо давить", – сказал Вронский.

Он подчеркнул, что Польша и другие страны ожидают эффективного давления на агрессора, то есть Россию.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.