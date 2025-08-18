Трампу цього разу сподобався костюм президента України

Президент США Дональд Трамп під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом з Володимиром Зеленським сказав, що йому сподобався обраний для зустрічі одяг президента України.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Під час відкритої частини зустрічі один із журналістів – як зазначають, кореспондент Real America’s Voice – сказав, що український президент "чудово виглядає" у костюмі, який одягнув на зустріч з Трампом.

Трамп у продовження цієї репліки додав, що "сказав те саме".

Як відомо, скандальна зустріч із Трампом 28 лютого, що переросла у сварку, супроводжувалась у тому числі претензіями американського лідера до мілітарі-стилю Зеленського для візиту такого рівня.

CNN з посиланням на неназваного європейського дипломата стверджує, що на етапі підготовки візиту між американською та українською стороною обговорювали, як варто одягтися Зеленському, і що від його стандартного образу краще відмовитися.

За даними видання Axios, Білий дім питав українських посадовців, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в понеділок.

Однак перед візитом у Зеленського повідомили, що це не буде традиційний костюм з краваткою.

Як відомо, Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось експрезидент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.

