Дизайнерка одягу Зеленського розповіла, чи одягне він костюм на зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський не одягне на зустріч з президентом США у понеділок традиційний костюм з краваткою.

Про це повідомила одна з дизайнерів українського президента Politico, пише "Європейська правда".

Зеленський, який з моменту повномасштабного вторгнення РФ понад три роки тому носить на публіці світло-зелені світшоти, поло та одяг у військовому стилі, раніше піддавався критиці з боку деяких республіканців-прихильників Трампа за те, що не одягається відповідно до статусу зустрічі з президентом США.

"Цього разу президент (Зеленський) буде в костюмі, але стиль залишиться військовим з тією ж символікою: він є главою держави, яка перебуває у стані війни", – сказала Ельвіра Гасанова, українська бізнесвумен і дизайнерка бренду Damirli, який створює один із фірмових образів Зеленського.

"Водночас важливо підкреслити, що саме Володимир Зеленський особисто вирішує, що одягти", – додала вона.

"Президент зараз перебуває в стані, коли кожна деталь має значення – його зовнішній вигляд, настрій, емоції. Тому як лідер України він обирає образ, який найкраще відповідає його ролі та моменту", – зазначила Гасанова.

Зустрічаючи європейських лідерів біля посольства України у Вашингтоні в понеділок, президент Зеленський був одягнений в чорну сорочку та чорний жакет.

На зустрічі зі спецпосланником Кітом Келлогом, що пройшла раніше у понеділок, Зеленський був у футболці.

За даними видання Axios, Білий дім питав українських посадовців, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в понеділок.

Одяг Зеленського став проблемою під час його попередньої зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско. Дональду Трампу не сподобалося вбрання Зеленського у стилі мілітарі.

Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось експрезидент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.