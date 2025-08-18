Трампу на этот раз понравился костюм президента Украины

Президент США Дональд Трамп во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с Владимиром Зеленским сказал, что ему понравилась одежда президента Украины, выбранная для встречи.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Во время открытой части встречи один из журналистов – корреспондент Real America's Voice – сказал, что украинский президент "прекрасно выглядит" в костюме, который надел на встречу с Трампом.

Трамп в продолжение этой реплики добавил, что "сказал то же самое".

Как известно, скандальная встреча с Трампом 28 февраля, переросшая в ссору, сопровождалась в том числе претензиями американского лидера к милитари-стилю Зеленского для визита такого уровня.

CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата утверждает, что на этапе подготовки визита между американской и украинской стороной обсуждали, как стоит одеться Зеленскому, и что от его стандартного образа лучше отказаться.

По данным издания Axios, Белый дом спросил украинских чиновников, оденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Однако перед визитом у Зеленского сообщили, что это не будет традиционный костюм с галстуком.

Как известно, Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однажды экс-президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".