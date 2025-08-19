Стало відомо, якими подарунками обмінялися Трамп і Зеленський

Президент Володимир Зеленський подарував своєму американському візаві Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав український військовий.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі із Трампом Зеленський подарував йому ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант Збройних Сил України Костянтин Картавцев.

Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів.

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку.

Як зазначається, Трамп, своєю чергою, подарував президенту України символічні ключі від Білого дому.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Трамп опісля заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

