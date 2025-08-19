Стало известно, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский

Президент Владимир Зеленский подарил своему американскому визажу Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Во время встречи с Трампом Зеленский подарил ему клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант Вооруженных Сил Украины Константин Картавцев.

Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов.

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку.

Как отмечается, Трамп, в свою очередь, подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.

Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

