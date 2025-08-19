Трамп та фон лер Ляєн обговорили глобальну проблему зниклих дітей

Президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон лер Ляєн обговорили проблему зниклих дітей.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив, що обговорив із президенткою Єврокомісії глобальну проблему зниклих дітей.

"Це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити цю проблему і, сподіваємося, повернути дітей до їхніх родин!", – заявив американський президент.

Скриншот: Truth Social

А фон дер Ляєн, своєю чергою, у соцмережі Х заявила, що людські жертви російсько-української війни повинні припинитися.

"А це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна бути повернута до своєї родини. Я дякую президенту США Дональду Трампу за його чітку сьогоднішню заяву про те, що ці діти будуть повернуті до своїх рідних", – додала вона.

Звернемо увагу, що нещодавно перша леді США Меланія Трамп передала очільнику Кремля Владіміру Путіну через президента США Дональда Трампа лист, у якому закликала Путіна "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Трамп опісля оголосив, що мав "дуже добру" зустріч з лідерами України, Франції, Фінляндії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Єврокомісії та Генеральним секретарем НАТО.

Також він заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

