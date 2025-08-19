Головний суперник Орбана пропонує йому запросити Путіна і Зеленського в Будапешт

Голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мадяр написав на Facebook.

Лідер "Тиси" плояснив можливість проведення переговорів Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у столиці Угорщини тим, що саме тут у 1994 році було підписано Будапештський меморандум.

"Тиса" пропонує Віктору Орбану, визнаючи чинність Будапештського меморандуму 1994 року, ініціювати проведення зустрічі Путіна і Зеленського в Будапешті", – написав Мадяр.

Він нагадав, що в цьому документі йшлось про "гарантії територіальної цілісності та незалежності України".

Окремо Мадяр звернув увагу, що угорський премʼєр не брав участі в переговорах європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі.

"Учора за столом дуже бракувало одного "борця за мир". Але ж він саме у відпустці. Або його просто не запросили...", – зазначив політик.

ЗМІ раніше писали, що у США справді розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна.

Інші джерела писали, що господар Кремля запропонував зустрітись із президентом України у Москві, на що той відповів відмовою.

