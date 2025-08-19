AFP: Путін запропонував провести зустріч із Зеленським у Москві, той відмовився

Російський лідер Владімір Путін під час розмови з Дональдом Трампом у понеділок запропонував Москву як місце потенційної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на два проінформовані джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією AFP, у розмові з президентом США "Путін згадав Москву" як місце проведення можливої зустрічі, спрямованої на припинення війни в Україні.

Одне з джерел додало, що Зеленський відповів "ні" на таку пропозицію.

Трамп зателефонував Путіну в понеділок, перервавши зустріч із європейськими лідерами включно з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Пізніше він оголосив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.