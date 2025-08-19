Главный соперник Орбана предлагает ему пригласить Путина и Зеленского в Будапешт

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мадяр написал на Facebook.

Лидер "Тисы" объяснил возможность проведения переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в столице Венгрии тем, что именно здесь в 1994 году был подписан Будапештский меморандум.

"Тиса" предлагает Виктору Орбану, признавая силу Будапештского меморандума 1994 года, инициировать проведение встречи Путина и Зеленского в Будапеште", – написал Мадяр.

Он напомнил, что в этом документе речь шла о "гарантиях территориальной целостности и независимости Украины".

Отдельно Мадяр обратил внимание, что венгерский премьер не принимал участия в переговорах европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.

"Вчера за столом очень не хватало одного "борца за мир". Но он как раз в отпуске. Или его просто не пригласили...", – отметил политик.

СМИ ранее писали, что в США действительно рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина.

Другие источники писали, что хозяин Кремля предложил встретиться с президентом Украины в Москве, на что тот ответил отказом.

