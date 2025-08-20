ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні

Глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian, передає "Європейська правда".

Тоні Радакін, глава Генштабу Британії, в середу візьме участь у зустрічі в Пентагоні, покликаній остаточно визначити, що 30 різних країн готові зробити для забезпечення безпеки України.

Очікується, що Радакін підтвердить, що Британія надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні, але не розмістить їх поблизу Росії. Офіційні особи говорили про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але ця кількість була зменшена на тлі опозиції з боку деяких європейських країн.

Один британський посадовець сказав: "Середа – дійсно важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок дала поштовх великій активності".

Інший сказав, що Радакін повторить обіцянки, зроблені минулого тижня міністром оборони Джоном Гілі, який заявив, що Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".

За словами міністрів, під цим мається на увазі логістична та тренувальна підтримка, а не відправка батальйонів, які можуть опинитися на передовій і брати участь у бойових діях.

Зустрічі в середу розглядаються в Європі як важливий крок до укладення мирної угоди між Росією і Україною, яка, за словами Кіра Стармера, стане можливою лише за умови, що США будуть готові надати гарантії безпеки.

За плановими засіданнями в середу в Пентагоні уважно стежать на предмет будь-яких ознак того, що США готові взяти на себе зобов'язання. У вівторок Трамп наполягав на тому, що вони не будуть залучати американські війська на місцях, в інтерв'ю Fox News: "Я вас запевняю [в цьому], і я президент".

Але Британія також планує використати ці зустрічі, щоб пояснити адміністрації Трампа, що вона готова зробити для захисту України в разі підписання мирної угоди. Офіційні особи кажуть, що британські війська можуть бути розгорнуті для допомоги з логістикою в захисті повітряного простору і портів України, але не в ситуаціях, які можуть призвести до бойових дій з Росією.

Деякі експерти кажуть, що європейські лідери не очікують, що Путін погодиться навіть на таке обмежене розгортання військ НАТО в Україні, і що європейські лідери виношують ідею ізолювати російського президента.

Британські офіційні особи наполягають на тому, що це не так, і що Британія та її партнери проводять серйозну підготовку до відправки військ в Україну, якщо це буде потрібно.

"Ви не отримаєте 30 начальників штабів, які приїдуть до Пентагону, якщо вони не ставляться до цього серйозно", – сказав один з них.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.