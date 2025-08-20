СМИ: Британия не готова отправить свои войска к линии соприкосновения в Украине

Глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Об этом говорится в материале The Guardian, передает "Европейская правда".

Тони Радакин, глава Генштаба Великобритании, в среду примет участие во встрече в Пентагоне, призванной окончательно определить, что 30 разных стран готовы сделать для обеспечения безопасности Украины.

Ожидается, что Радакин подтвердит, что Британия предоставит солдат для помощи в материально-техническом обеспечении и обучении, но не разместит их вблизи России. Официальные лица говорили о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но это количество было уменьшено на фоне оппозиции со стороны некоторых европейских стран.

Один британский чиновник сказал: "Среда – действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без зеленого света от президента, поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник дала толчок большой активности".

Другой сказал, что Радакин повторит обещания, сделанные на прошлой неделе министром обороны Джоном Хили, который заявил, что Британия готова развернуть войска в Украине "для обеспечения безопасного неба, безопасного моря и укрепления украинских вооруженных сил".

По словам министров, под этим подразумевается логистическая и тренировочная поддержка, а не отправка батальонов, которые могут оказаться на передовой и участвовать в боевых действиях.

Встречи в среду рассматриваются в Европе как важный шаг к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, которое, по словам Кира Стармера, станет возможным лишь при условии, что США будут готовы предоставить гарантии безопасности.

За плановыми заседаниями в среду в Пентагоне внимательно следят на предмет любых признаков того, что США готовы взять на себя обязательства. Во вторник Трамп настаивал на том, что они не будут привлекать американские войска на местах, в интервью Fox News: "Я вас уверяю [в этом], и я президент".

Но Британия также планирует использовать эти встречи, чтобы объяснить администрации Трампа, что она готова сделать для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения. Официальные лица говорят, что британские войска могут быть развернуты для помощи с логистикой в защите воздушного пространства и портов Украины, но не в ситуациях, которые могут привести к боевым действиям с Россией.

Некоторые эксперты говорят, что европейские лидеры не ожидают, что Путин согласится даже на такое ограниченное развертывание войск НАТО в Украине, и что европейские лидеры вынашивают идею изолировать российского президента.

Британские официальные лица настаивают на том, что это не так, и что Британия и ее партнеры проводят серьезную подготовку к отправке войск в Украину, если это потребуется.

"Вы не получите 30 начальников штабов, которые приедут в Пентагон, если они не относятся к этому серьезно", – сказал один из них.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

