"Коаліція рішучих" анонсувала обговорення зі США гарантій безпеки для України

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

Про це повідомили в британському уряді, пише "Європейська правда".

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер під час віртуальної зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що всі її учасники "мають спільну мету – забезпечити справедливий і тривалий мир для України".

"У найближчі дні групи планування "коаліції рішучих" зустрінуться з американськими колегами, аби продовжити підготовку конкретних планів з надання надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання миротворчих сил у разі припинення бойових дій", – повідомили на Даунінг-стріт.

Серед інших тем обговорення на зустрічі "коаліції рішучих" було посилення санкційного тиску на Росію, поки вона "не продемонструє готовність вжити серйозних заходів для припинення незаконного вторгнення" в Україну.

Відеоконференція "коаліції рішучих" стала продовженням вчорашньої зустрічі у Вашингтоні та продовженням консультацій з питання гарантій безпеки для України.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

За даними ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.