Молдовани вважають корупцію головною проблемою, але від держави хочуть підвищення виплат

Громадяни Молдови вважають корупцію головною проблемою країни, проте першочерговим завданням майбутнього парламенту вбачають вирішення нагальних соціально-економічних питань.

Про це свідчать наведені порталом Newsmaker дані опитування громадської думки, представленого 20 серпня компанією iData, передає "Європейська правда".

На запитання про найсерйознішу проблему, з якою стикається Молдова, 16,8% респондентів назвали корупцію. При цьому під корупцією респонденти розуміють не тільки отримання хабарів, а й підкуп виборців, кумівство тощо.

Водночас чимало інших відповідей вказує на глибоке занепокоєння громадян економічним становищем: бідність (10,8%), низькі зарплати (9,6%), загальні проблеми в економіці (8,4%), інфляція та високі ціни (7,4%), а також брак робочих місць (6,2%).

Цікаво, що, коли громадян попросили назвати три головні пріоритети для наступного парламенту, відповіді були однозначними. На першому місці з величезним відривом опинилося підвищення зарплат і пенсій – цього вимагає 61% опитаних. На другому місці – економічний розвиток і створення робочих місць (54,6%), а на третьому – боротьба з корупцією (48,4%).

Показово, що на тлі цих нагальних проблем інші питання, які часто домінують у політичному порядку денному, відходять для громадян далеко на другий план. Наприклад, європейська інтеграція (6,4%) і зміцнення відносин з Росією (6,5%) опинилися в самому низу списку пріоритетів. Навіть поліпшення медичних послуг (22,2%) і забезпечення миру та стабільності (14,9%) значно поступаються вимогам економічного характеру.

Компанія iData проводила опитування 7-16 серпня 2025 року на репрезентативній вибірці з 1071 респондента.

Нагадаємо, молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

