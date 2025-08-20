Молдаване считают коррупцию главной проблемой, но от государства хотят повышения выплат

Граждане Молдовы считают коррупцию главной проблемой страны, однако первоочередной задачей будущего парламента видят решение насущных социально-экономических вопросов.

Об этом свидетельствуют приведенные порталом Newsmaker данные опроса общественного мнения, представленного 20 августа компанией iData, передает "Европейская правда".

На вопрос о самой серьезной проблеме, с которой сталкивается Молдова, 16,8% респондентов назвали коррупцию. При этом под коррупцией респонденты понимают не только получение взяток, но и подкуп избирателей, кумовство и тому подобное.

В то же время немало других ответов указывает на глубокую обеспокоенность граждан экономическим положением: бедность (10,8%), низкие зарплаты (9,6%), общие проблемы в экономике (8,4%), инфляция и высокие цены (7,4%), а также нехватка рабочих мест (6,2%).

Интересно, что, когда граждан попросили назвать три главных приоритета для следующего парламента, ответы были однозначными. На первом месте с огромным отрывом оказалось повышение зарплат и пенсий – этого требует 61% опрошенных. На втором месте – экономическое развитие и создание рабочих мест (54,6%), а на третьем – борьба с коррупцией (48,4%).

Показательно, что на фоне этих насущных проблем другие вопросы, которые часто доминируют в политической повестке дня, отходят для граждан далеко на второй план. Например, европейская интеграция (6,4%) и укрепление отношений с Россией (6,5%) оказались в самом низу списка приоритетов. Даже улучшение медицинских услуг (22,2%) и обеспечение мира и стабильности (14,9%) значительно уступают требованиям экономического характера.

Компания iData проводила опрос 7-16 августа 2025 года на репрезентативной выборке из 1071 респондента.

Напомним, молдовский президент Майя Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.