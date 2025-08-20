Союзники Путіна Білорусь та Іран планують зміцнити зв’язки, зокрема військові

Білорусь та Іран – дві країни, які підтримали війну Росії в Україні, – планують поглибити двосторонні відносини в усіх сферах, включаючи оборонну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство БелТА після переговорів лідерів двох країн у Мінську.

Агентство повідомило, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко та іранський президент Масуд Пезешкіан домовилися працювати над договором про стратегічне партнерство.

"В умовах геополітичної турбулентності Мінськ і Тегеран роблять послідовні і виважені кроки щодо подальшого розвитку співпраці, ведуть копітку роботу, щоб перетворити кожен новий виклик на нову можливість", – зазначив білоруський лідер.

"Ми готові обговорювати будь-які питання, у нас немає закритих тем", – сказав Лукашенко, додавши, що обидві країни можуть співпрацювати в різних сферах, включаючи "військово-технічне співробітництво".

Іран і Білорусь перебувають під західними санкціям, які Пезешкіан назвав "незаконними західними санкціями". За його словами, Іран готовий допомогти Білорусі "нейтралізувати" такі заходи, зазначивши, що має понад 40 років досвіду в цій сфері.

Пезешкіан заявив, що обидві країни повинні розвивати економічні та інші зв'язки до рівня, який відповідає високому рівню довіри між ними.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп провів свою першу телефонну розмову із Лукашенком.

За його словами, вони обговорювали звільнення ще 1300 ув'язнених з білоруських в’язниць.

У Білорусі стверджують, що Трамп нібито прийняв запрошення Лукашенка приїхати до Мінська з родиною.