Союзники Путина Беларусь и Иран планируют укрепить связи, в частности военные

Беларусь и Иран – две страны, поддержавшие войну России в Украине, – планируют углубить двусторонние отношения во всех сферах, включая оборонную.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА после переговоров лидеров двух стран в Минске.

Агентство сообщило, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и иранский президент Масуд Пезешкиан договорились работать над договором о стратегическом партнерстве.

"В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран делают последовательные и взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность", – отметил белорусский лидер.

"Мы готовы обсуждать любые вопросы, у нас нет закрытых тем", – сказал Лукашенко, добавив, что обе страны могут сотрудничать в различных сферах, включая "военно-техническое сотрудничество".

Иран и Беларусь находятся под западными санкциями, которые Пезешкиан назвал "незаконными западными санкциями". По его словам, Иран готов помочь Беларуси "нейтрализовать" такие меры, отметив, что имеет более 40 лет опыта в этой сфере.

Пезешкиан заявил, что обе страны должны развивать экономические и другие связи до уровня, который соответствует высокому уровню доверия между ними.

Напомним, накануне встречи с Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с Лукашенко.

По его словам, они обсуждали освобождение еще 1300 заключенных из белорусских тюрем.

В Беларуси утверждают, что Трамп якобы принял приглашение Лукашенко приехать в Минск с семьей.