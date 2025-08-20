Ексміністр культури Точицький знову стане послом України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Миколи Точицького постійним представником України при Раді Європи.

Відповідний документ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Іншим указом Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади представника України при Раді Європи.

Точицький уже обіймав цю посаду в 2010–2016 роках. Після цього він працював на керівних дипломатичних посадах, зокрема – з 2016 по 2021 рік був послом України у Бельгії та за сумісництвом представником України при ЄС.

Микола Точицький фото: ОП

З вересня 2021 року по квітень 2024 року Точицький був заступником глави МЗС, а з квітня по вересень 2024 року – заступником глави Офісу президента України.

Трохи менше року Точицький працював міністром культури та стратегічних комунікацій України в уряді Дениса Шмигаля.