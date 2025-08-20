Экс-министр культуры Точицкий снова станет послом Украины при Совете Европы
Новости — Среда, 20 августа 2025, 16:23 —
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы.
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".
Другим указом Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности представителя Украины при Совете Европы.
Точицкий уже занимал эту должность в 2010-2016 годах. После этого он работал на руководящих дипломатических должностях, в частности – с 2016 по 2021 год был послом Украины в Бельгии и по совместительству представителем Украины при ЕС.
С сентября 2021 года по апрель 2024 года Точицкий был заместителем главы МИД, а с апреля по сентябрь 2024 года – заместителем главы Офиса президента Украины.
Чуть меньше года Точицкий работал министром культуры и стратегических коммуникаций Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.