Экс-министр культуры Точицкий снова станет послом Украины при Совете Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Другим указом Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности представителя Украины при Совете Европы.

Точицкий уже занимал эту должность в 2010-2016 годах. После этого он работал на руководящих дипломатических должностях, в частности – с 2016 по 2021 год был послом Украины в Бельгии и по совместительству представителем Украины при ЕС.

Николай Точицкий фото: оп

С сентября 2021 года по апрель 2024 года Точицкий был заместителем главы МИД, а с апреля по сентябрь 2024 года – заместителем главы Офиса президента Украины.

Чуть меньше года Точицкий работал министром культуры и стратегических коммуникаций Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.



