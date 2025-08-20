Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану, через які РФ відмиває гроші

Велика Британія в середу внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, за допомогою якої Росія ухилялась від попередніх економічних обмежень.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні британського уряду.

Як пояснюють у Лондоні, через посилення санкцій Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.

У звʼязку з цим Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також криптовалютні біржи Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.

"Збереження тиску на військову машину Росії має вирішальне значення для посилення зусиль Трампа з припинення вбивств в Україні та примусу Путіна до конструктивних переговорів", – зазначили в британському уряді.

Там нагадали, що вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії Росії проти України.

За даними ЗМІ, Велика Британія та ЄС готують санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо очільник Кремля Владімір Путін відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах із президентами США та України.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.