Британия наложила санкции на компании из Кыргызстана, через которые РФ отмывает деньги

Великобритания в среду внесла в санкционный список финансовую сеть из Кыргызстана, с помощью которой Россия уклонялась от предыдущих экономических ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Как объясняют в Лондоне, из-за усиления санкций Россия начала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в частности с помощью криптовалют.

В связи с этим Британия наложила санкции на кыргызстанский банк Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, через которые за четыре месяца были переведены 9,3 млрд долларов.

"Сохранение давления на военную машину России имеет решающее значение для усиления усилий Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждения Путина к конструктивным переговорам", – отметили в британском правительстве.

Там напомнили, что уже ввели санкции против более 2700 физических и юридических лиц, которые способствовали или способствуют полномасштабной агрессии России против Украины.

По данным СМИ, Великобритания и ЕС готовят санкции против России, которые могут быть введены, если глава Кремля Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с президентами США и Украины.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.