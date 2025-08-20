ЗМІ: Британія та ЄС пригрозили РФ санкціями у разі відмови Путіна від переговорів

Велика Британія та Європейський Союз готують санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо очільник Кремля Владімір Путін відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах із президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Про це The Telegraph повідомив посадовець у британському уряді, пише "Європейська правда".

Співрозмовник видання заявив, що Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо Путін відмовиться взяти участь у переговорах із Зеленським і Трампом.

"Якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів – це стане ще одним приводом для введення санкцій" – сказав він.

Також співрозмовники в британському уряді зазначили, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

Як повідомляла "Європейська правда", голови МЗС ЄС обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.

Новий, 19-й санкційний пакет проти РФ, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.