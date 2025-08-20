Укр Рус Eng

Посол України при НАТО вручила вірчі грамоти генсеку Рютте

фото
Новини — Середа, 20 серпня 2025, 19:06 — Христина Бондарєва

Нова постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук вручила вірчі грамоти генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте. 

Про це дипломатка повідомила у середу у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я мала честь вручити вірчі грамоти генеральному секретарю НАТО, після чого відбулася дуже щира і змістовна зустріч. Попереду важлива робота з метою зміцнення євроатлантичної безпеки шляхом подальшого посилення зв'язків між НАТО і Україною", – зазначила Гетьманчук.

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Гетьманчук – американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди"

Гетьманчук більшу частину свого професійного життя присвятила питанню вступу України в Альянс.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Розширення НАТО Рютте
Реклама: