Посол України при НАТО вручила вірчі грамоти генсеку Рютте

Нова постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук вручила вірчі грамоти генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте.

Про це дипломатка повідомила у середу у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я мала честь вручити вірчі грамоти генеральному секретарю НАТО, після чого відбулася дуже щира і змістовна зустріч. Попереду важлива робота з метою зміцнення євроатлантичної безпеки шляхом подальшого посилення зв'язків між НАТО і Україною", – зазначила Гетьманчук.

Today I had the honor to present the letter of credence to @SecGenNATO , followed by a very sincere and substantive meeting. Important work lies ahead to strengthen Euro-Atlantic security by further reinforcing NATO–Ukraine ties.@UKRinNATO @MFA_Ukraine pic.twitter.com/oal5AiUOls – Alyona Getmanchuk (@getmalyona) August 20, 2025

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Гетьманчук – американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди".

Гетьманчук більшу частину свого професійного життя присвятила питанню вступу України в Альянс.