Посол Украины при НАТО вручила ведомые грамоты генсеку Рютте

Новая постоянная представительница Украины при НАТО Алена Гетьманчук вручила ведомые грамоты генеральному секретарю Альянса Марку Рютте.

Об этом дипломат сообщила в среду в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я имела честь вручить ведомые грамоты генеральному секретарю НАТО, после чего состоялась очень искренняя и содержательная встреча. Впереди важная работа по укреплению евроатлантической безопасности путем дальнейшего усиления связей между НАТО и Украиной", – отметила Гетьманчук.

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с поста главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды".

Гетьманчук большую часть своей профессиональной жизни посвятила вопросу вступления Украины в Альянс.