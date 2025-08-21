Українці найчастіше вважають корупцію причиною своїх сумнівів у майбутньому України в ЄС

Українці, які сумніваються в тому, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, вважають, що на заваді цьому стоїть корупція.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці липня – на початку серпня.

Респондентам, які вважають малоймовірним або сумніваються в щасливому майбутньому через 10 років, ставилося додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають.

Найчастіше респонденти пояснювали це поширеністю корупції в Україні, неефективністю / незадоволеністю українською владою, небажанням самого ЄС приймати Україну, тим, що відбудова займе більше 10 років, і взагалі значними руйнуваннями країни через війну.

Загалом 53% українців вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом Євросоюзу.

Нагадаємо, громадяни Молдови вважають корупцію головною проблемою країни, проте першочерговим завданням майбутнього парламенту вбачають вирішення нагальних соціально-економічних питань.