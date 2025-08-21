Украинцы чаще всего считают коррупцию причиной своих сомнений в будущем страны в ЕС
Украинцы, которые сомневаются в том, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС, считают, что этому мешает коррупция.
Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце июля – начале августа.
Респондентам, которые считают маловероятным или сомневаются в счастливом будущем через 10 лет, задавали дополнительный вопрос в открытой форме – почему именно они так считают.
Чаще всего респонденты объясняли это распространенностью коррупции в Украине, неэффективностью / недовольством украинской властью, нежеланием самого ЕС принимать Украину, тем, что восстановление займет более 10 лет, и вообще значительными разрушениями страны из-за войны.
В общем 53% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом Евросоюза.
Напомним, граждане Молдовы считают коррупцию главной проблемой страны, однако первоочередной задачей будущего парламента видят решение насущных социально-экономических вопросов.