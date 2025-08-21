Лише третина жителів Молдови підтримують об’єднання з Румунією

Абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування iData, дані якого наводить Spot media.

Проти об’єднання Молдови з Румунією виступили 61,5% респондентів, тоді як 31% підтримали цю ідею.

Водночас понад половина опитаних (57,1%) заявили, що виступають за вступ Молдови до ЄС, тоді як 36,2% – проти.

Близько 60% респондентів висловилися проти вступу країни до НАТО, а 30,8% – за.

Опитування iData проводилося з 7 по 16 серпня 2025 року на національно репрезентативній вибірці з 1 071 респондента методом CAPI (комп’ютеризоване особисте інтерв’ю). Максимальна похибка становить 2,9%, у дослідженні були представлені мешканці 89 населених пунктів.

У минулі роки опитування також показували, що більшість жителів Румунії – проти об’єднання із Молдовою.

