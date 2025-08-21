Только треть жителей Молдовы поддерживают объединение с Румынией

Абсолютное большинство молдован выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос iData, данные которого приводит Spot media.

Против объединения Молдовы с Румынией выступили 61,5% респондентов, тогда как 31% поддержали эту идею.

В то же время более половины опрошенных (57,1%) заявили, что выступают за вступление Молдовы в ЕС, тогда как 36,2% – против.

Около 60% респондентов высказались против вступления страны в НАТО, а 30,8% – за.

Опрос iData проводился с 7 по 16 августа 2025 года на национально репрезентативной выборке из 1 071 респондента методом CAPI (компьютеризированное личное интервью). Максимальная погрешность составляет 2,9%, в исследовании были представлены жители 89 населенных пунктов.

В прошлые годы опросы также показывали, что большинство жителей Румынии - против объединения с Молдовой.

