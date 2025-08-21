Естонія заборонила імпорт ізобутану з Росії та Білорусі

Уряд Естонії у четвер ухвалив постанову, якою заборонив імпорт ізобутану з Росії та Білорусі, щоб уникнути обходу санкцій Європейського Союзу проти російського скрапленого газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як пояснив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, рішення уряду щодо імпорту ізобутану з Росії та Білорусі повʼязане з санкціями ЄС, ухваленими у грудні 2024 року.

"Були знайдені способи обійти митні декларації, використовуючи цей бутан, щоб продовжувати імпорт того самого скрапленого газу з Росії та Білорусі", – розповів він.

Голова естонського МЗС додав, що Естонія прагне впровадити аналогічне рішення на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти.

Незважаючи на загарбницьку війну Росії проти України, Європейський Союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії.