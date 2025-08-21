Эстония запретила импорт изобутана из России и Беларуси

Правительство Эстонии в четверг приняло постановление, которым запретило импорт изобутана из России и Беларуси, чтобы избежать обхода санкций Европейского Союза против российского сжиженного газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как пояснил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, решение правительства об импорте изобутана из России и Беларуси связано с санкциями ЕС, принятыми в декабре 2024 года.

"Были найдены способы обойти таможенные декларации, используя этот бутан, чтобы продолжать импорт того же сжиженного газа из России и Беларуси", – рассказал он.

Глава эстонского МИД добавил, что Эстония стремится внедрить аналогичное решение на уровне Европейского Союза.

Напомним, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти. Венгрия и Словакия выступают против.

Несмотря на захватническую войну России против Украины, Европейский Союз продолжает импортировать сжиженный природный газ из России.