Лідери трьох країн ЄС наступного тижня відвідають Молдову

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідають Молдову наступного тижня, щоб відсвяткувати День незалежності Молдови.

Про це повідомили у п’ятницю, 22 серпня, у президента Франції, передає The Guardian, цитує "Європейська правда".

У Макрона заявили, що президент Франції, Мерц та Туск відвідають Молдову наступного тижня, щоб продемонструвати країні підтримку Європейського Союзу напередодні виборів.

"Лідери підтвердять свою повну підтримку безпеки, суверенітету та європейського шляху Молдови", – заявили у французького президента.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

Президентка країни Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Нещодавно Центральна виборча комісія Молдови не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога", що пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.