Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдову на следующей неделе, чтобы отпраздновать День независимости Молдовы.

Об этом сообщили в пятницу, 22 августа, у президента Франции, передает The Guardian, цитирует "Европейская правда".

У Макрона заявили, что президент Франции, Мерц и Туск посетят Молдову на следующей неделе, чтобы продемонстрировать стране поддержку Европейского Союза накануне выборов.

"Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдовы", – заявили у французского президента.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

Президент страны Майя Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Недавно Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока "Победа", который связан с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.