ЗМІ: в Італії помер 6-річний українець, якого збило авто на пішохідному переході

В Італії у лікарні помер шестирічний український хлопчик, якого два дні тому збила машина на пішохідному переході неподалік Венеції.

Про це стало відомо італійському агентству Ansa від медичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Шестирічний українець у середу вдень переходив пішохідний перехід у Санта-Марія-ді-Сала поблизу Венеції, коли його збила машина. Він помер у лікарні в Падуї, повідомили медичні джерела в п'ятницю.

Хлопчик, як і його мати, утік від війни в Україні та проживав разом з іншими українськими родинами в колишній парафіяльній резиденції.

Дитину відкинуло на кілька метрів від удару автомобіля. Хлопчик перебував у критичному стані.

Учора, як повідомляє Gazzettino, у дитини було зафіксовано смерть мозку, а ввечері того ж дня він помер.

Нагадаємо, 13 червня автобус з українцями потрапив у ДТП поблизу французького міста Ле Ман. Повідомляли про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України.

У нещодавній аварії, коли поїзд зійшов з рейок неподалік міста Рідлінген у німецькій землі Баден-Вюртемберг, постраждали пʼять українців.



