У Франції уточнили дані щодо загиблих і поранених у ДТП автобуса з українцями

Четверо дорослих, троє жінок і один чоловік, загинули в результаті ДТП автобуса з українцями у французькому департаменті Сарт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Автобус перевозив громадян України – дорослих і підлітків.

Крім чотирьох загиблих, дев'ятеро осіб отримали серйозні травми.

Також 18 осіб отримали легкі травми, повідомила префектура, уточнивши, що аварія сталася на ділянці автомагістралі Ренн-Ле-Ман поблизу міста Дегре. Шосе закрили "в обох напрямках" для полегшення евакуації та рятувальних операцій.

Під час візиту до Сен-Ремі-де-Прованс прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що "думає про жертв жахливої автобусної аварії, що сталася в Сарті".

"Коли в нашій країні трапляються трагедії такого характеру, ми всі стурбовані і зробимо все необхідне, щоб з'ясувати обставини цієї аварії", – додав він.

У повідомленні на X міністр транспорту Філіп Табарот висловив "співчуття" жертвам цієї "дуже серйозної дорожньо-транспортної пригоди", яка забрала "дуже багато" людських життів.

Міністр праці Астрід Паносян-Буве, яка перебуває з візитом у Сарті, відвідає місце аварії. Там також буде присутній посол України у Франції.

Нагадаємо, у квітні в Австрії в ДТП загинули четверо громадян України.

А в середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ – Кишинів, тоді постраждали 16 людей.