СМИ: в Италии умер 6-летний украинец, сбитый на пешеходном переходе

В Италии в больнице умер шестилетний украинский мальчик, которого два дня назад сбила машина на пешеходном переходе неподалеку от Венеции.

Об этом стало известно итальянскому агентству Ansa от медицинских источников, сообщает "Европейская правда".

Шестилетний украинец в среду днем переходил пешеходный переход в Санта-Мария-ди-Сала вблизи Венеции, когда его сбила машина. Он умер в больнице в Падуе, сообщили медицинские источники в пятницу.

Мальчик, как и его мать, бежал от войны в Украине и проживал вместе с другими украинскими семьями в бывшей приходской резиденции.

Ребенка отбросило на несколько метров от удара автомобиля. Мальчик находился в критическом состоянии.

Вчера, как сообщает Gazzettino, у ребенка была зафиксирована смерть мозга, а вечером того же дня он умер.

Напомним, 13 июня автобус с украинцами попал в ДТП вблизи французского города Ле Ман. Сообщалось о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины.

В недавней аварии, когда поезд сошел с рельсов недалеко от города Ридлинген в немецкой земле Баден-Вюртемберг, пострадали пять украинцев.